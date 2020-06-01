С 1 июня в Киеве и на автомагистралях области установили 50 камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

После успешного тестирования, камеры установят во всех регионах Украины. В целом в течение года установят 250 единиц техники.