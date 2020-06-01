Где и сколько камер видеофиксации установили с 1 июня?
С 1 июня в Киеве и на автомагистралях области установили 50 камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
После успешного тестирования, камеры установят во всех регионах Украины. В целом в течение года установят 250 единиц техники.
Где в Киеве установили камеры видеофиксации?
В столице уже установлено 20 камер видеофиксации нарушений ПДД:
- ул. Елены Телиги, 39;
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
- ул. Братиславская, 18;
- Чоколовский бульвар, 24;
- Северный мост (в направлении левого берега);
- Северный мост (в направлении правого берега);
- Броварской проспект (метро Левобережная);
- Броварской проспект/ул. Строителей;
- Южный мост (в направлении левого берега);
- Южный мост (в направлении правого берега);
- Проспект Героев Сталинграда, 25;
- Проспект Владимира Маяковского, 56;
- Проспект Владимира Маяковского, 65;
- Бульвар Дружбы народов, 27;
- Бульвар Дружбы народов, 36;
- Столичное шоссе, 58, в направлении Киева;
- Столичное шоссе, 58, в направлении Обухова;
- Харьковская площадь/проспект Бажана;
- Харьковская площадь/проспект Бажана.
Где в Киевской области установили камеры видеофиксации?
Киево-Святошинский район:
- 2 камеры — в селе Стоянка (трасса М-06 Киев — Чоп);
- 2 камеры — вблизи села Чабаны;
- 1 камера — в селе Вита-Почтовая (трасса М-05 Киев — Одесса).
Ирпенский регион: между Бучей и Ворзелем, вблизи пгт Гостомель установлено по 1 камере (трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин).
Бориспольской район: вблизи села Иванков (трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский);
Яготинский район: на территории села Панфил — 2 камеры (трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский).
Обуховский район:
- на территории поселка Козин — 2 камеры (трасса Р-01 Киев — Обухов)
- вблизи села Подгорцы (трасса Н-01 Киев — Знаменка) также 2 камеры.
Макаровский район: у поворота на Копылов, в Калиновке и Небелице — по 1 камере (трасса М-06 Киев — Чоп).
Бородянский район: в Немешаево и на повороте на Клавдиево-Тарасово — по 1 камере (трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин).
Васильковский район: на перекрестке Калиновка — Путровка, в пгт Глеваха у железнодорожного переезда и близ села Мархаливка — по 2 камеры (трасса М-05 Киев — Одесса).
За какие нарушения будут штрафовать?
Пока штрафовать будут только за превышение скорости, если водитель более чем на 20 км превысил допустимую норму. Впоследствии в этот перечень добавят новые правонарушения.
Какая сумма штрафа за превышение скорости?
Если водитель превысил допустимую скорость движения более чем на 20 км/ч, тогда сумма штрафа составляет 255 грн.
В случае превышения скорости на 50 км/ч и более, водитель заплатит штраф в сумме 510 грн.
Размер штрафа уменьшается на 50%, если оплатить его в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Как и где узнать, что полиция зафиксировала нарушение?
Информацию о фиксации штрафа будут предоставлять:
- на электронную почту, если подать соответствующее заявление в МВД;
- на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в Электронном кабинете водителя;
- почтой по месту регистрации владельца машины или ответственного лица;
- пограничники могут вручить постановление при попытке водителя пересечь границу.
Как оформляют постановление о нарушении ПДД?
Постановление о нарушении выносят без участия водителя, совершившего правонарушение. В течение трех дней с момента вынесения постановления, нарушителю присылают сообщение об этом через почту.
Когда постановление вступает в силу?
- в день получения;
- с момента отказа о получении;
- при возвращении почтового отправления, если водитель проигнорировал отправленное постановление;
- если постановление вручил пограничник, то с момента получения.
Можно ли обжаловать постановление?
В течение 10 дней с момента вступление в силу постановления, водитель имеет право обжаловать его.
В какие сроки необходимо оплатить штраф?
Штраф за превышение скорости нужно оплатить в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления. Если водитель решил обжаловать постановление, тогда срок оплаты приостанавливается до решения вопроса по существу.