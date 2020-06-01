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Камеры видеофиксации: как работает система штрафов за нарушение ПДД

Камеры видеофиксации: как работает система штрафов за нарушение ПДД

В тестовом режиме в Киеве заработала система автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Как будут штрафовать за превышение скорости и можно ли будет обжаловать постановление, читайте в разборе Фактов ICTV.

Где и сколько камер видеофиксации установили с 1 июня?

С 1 июня в Киеве и на автомагистралях области установили 50 камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать правонарушения в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

После успешного тестирования, камеры установят во всех регионах Украины. В целом в течение года установят 250 единиц техники.

Где в Киеве установили камеры видеофиксации?

В столице уже установлено 20 камер видеофиксации нарушений ПДД:

  • ул. Елены Телиги, 39;
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
  • ул. Братиславская, 18;
  • Чоколовский бульвар, 24;
  • Северный мост (в направлении левого берега);
  • Северный мост (в направлении правого берега);
  • Броварской проспект (метро Левобережная);
  • Броварской проспект/ул. Строителей;
  • Южный мост (в направлении левого берега);
  • Южный мост (в направлении правого берега);
  • Проспект Героев Сталинграда, 25;
  • Проспект Владимира Маяковского, 56;
  • Проспект Владимира Маяковского, 65;
  • Бульвар Дружбы народов, 27;
  • Бульвар Дружбы народов, 36;
  • Столичное шоссе, 58, в направлении Киева;
  • Столичное шоссе, 58, в направлении Обухова;
  • Харьковская площадь/проспект Бажана;
  • Харьковская площадь/проспект Бажана.

Где в Киевской области установили камеры видеофиксации?

Киево-Святошинский район:

  • 2 камеры — в селе Стоянка (трасса М-06 Киев — Чоп);
  • 2 камеры — вблизи села Чабаны;
  • 1 камера — в селе Вита-Почтовая (трасса М-05 Киев — Одесса).

Ирпенский регион: между Бучей и Ворзелем, вблизи пгт Гостомель установлено по 1 камере (трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин).

Бориспольской район: вблизи села Иванков (трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский);

Яготинский район: на территории села Панфил — 2 камеры (трасса М-03 Киев — Харьков — Довжанский).

Обуховский район:

  • на территории поселка Козин — 2 камеры (трасса Р-01 Киев — Обухов)
  • вблизи села Подгорцы (трасса Н-01 Киев — Знаменка) также 2 камеры.

Макаровский район: у поворота на Копылов, в Калиновке и Небелице — по 1 камере (трасса М-06 Киев — Чоп).

Бородянский район: в Немешаево и на повороте на Клавдиево-Тарасово — по 1 камере (трасса М-07 Киев — Ковель — Ягодин).

Васильковский район: на перекрестке Калиновка — Путровка, в пгт Глеваха у железнодорожного переезда и близ села Мархаливка — по 2 камеры (трасса М-05 Киев — Одесса).

За какие нарушения будут штрафовать?

Пока штрафовать будут только за превышение скорости, если водитель более чем на 20 км превысил допустимую норму. Впоследствии в этот перечень добавят новые правонарушения.

Какая сумма штрафа за превышение скорости?

Если водитель превысил допустимую скорость движения более чем на 20 км/ч, тогда сумма штрафа составляет 255 грн.

В случае превышения скорости на 50 км/ч и более, водитель заплатит штраф в сумме 510 грн.

Размер штрафа уменьшается на 50%, если оплатить его в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Как и где узнать, что полиция зафиксировала нарушение?

Информацию о фиксации штрафа будут предоставлять:

  • на электронную почту, если подать соответствующее заявление в МВД;
  • на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в Электронном кабинете водителя;
  • почтой по месту регистрации владельца машины или ответственного лица;
  • пограничники могут вручить постановление при попытке водителя пересечь границу.

Как оформляют постановление о нарушении ПДД?

Постановление о нарушении выносят без участия водителя, совершившего правонарушение. В течение трех дней с момента вынесения постановления, нарушителю присылают сообщение об этом через почту.

Когда постановление вступает в силу?

  • в день получения;
  • с момента отказа о получении;
  • при возвращении почтового отправления, если водитель проигнорировал отправленное постановление;
  • если постановление вручил пограничник, то с момента получения.

Можно ли обжаловать постановление?

В течение 10 дней с момента вступление в силу постановления, водитель имеет право обжаловать его.

В какие сроки необходимо оплатить штраф?

Штраф за превышение скорости нужно оплатить в течение 30 дней с момента вступления в силу постановления. Если водитель решил обжаловать постановление, тогда срок оплаты приостанавливается до решения вопроса по существу.

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