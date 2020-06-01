Карантин в Украине: что происходит 1 июня (КАРТА)

С 1 июня в Украине стартовал третий этап выхода страны из карантина. С сегодня в Украине открываются детские сады и фитнес-центры, начинает работу железнодорожный транспорт. Всего в стране упал суточный прирост новых случаев коронавируса — 340 человек заболели Covid-19. Хотя в Черновицкой, Львовской, и Ровенской областях ситуация с вирусом пока напряженная.

Всего в Украине по состоянию на 1 июня 24 012 человек болеют коронавирусом. Больше всего вирус распространен в Черновицкой (3 377 случаев), Ровенской (1 770 случаев) и Львовской (1 700 случаев) областях.

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Среди городов продолжает лидировать Киев. За сутки в столице 58 новых случаев коронавируса, всего в городе 3 043 подтвержденных случая заболевания.

— Заболели 41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет, 13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года, девочка, которой 5 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 15 и 17 лет, — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего коронавирус распространен в Дарницком (593 случаев) и Печерском (437 случаев) районах города.

Кроме того, в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего в 26 служительниц, из них за минувшие сутки — в 22. За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

Между тем в Украине стартовал третий этап ослабления карантина, к которому готовы большинство областей.

1 июня открылись:

спортзалы и фитнес-центры;

учебные заведения;

восстановлено межобластное автомобильное сообщение;

железнодорожные перевозки.

Эти учреждения могут работать при условии проверки температуры на входе, соблюдение социальной дистанции в помещениях, пребывание в масках и регулярной дезинфекции рук и поверхностей.

А вот не могут работать пока:

спа-зоны;

фитнес-бары;

использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми;

под запретом услуги массажа;

многократные полотенца и кулеры с водой в залах;

детские комнаты;

занятия с детьми до 12 лет.

В то же время к смягчению мер не готовы четыре области: Черновицкая, Ровенская, Львовская и Донецкая. В них эпидемическая ситуация до сих пор сложная.

Кроме того, некоторые ограничения ввели и в Киеве. В столице с понедельника, 1 июня, в метро будут ограничивать вход для пассажиров. Такая мера введена, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик и избежать большого скопления людей.

1 июня Укрзализныця анонсировала продажу билетов для пассажиров в плацкартные вагоны. По словам и.о. главы компании Ивана Юрика, для желающих приобрести билет будет доступно на выбор одно боковое место, а также два места слева в плацкартном купе.

Кроме того, в Укрзализныце сообщили о новых правилах пользования поездами. Билета и паспорта теперь будет недостаточно. Пассажир обязательно должен быть в маске. Также рекомендуется иметь медицинские перчатки, и, конечно, пройти температурный контроль.

А в аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) готовятся принимать международные и внутренние рейсы уже с 16 июня. Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко. По ее словам, первым внутренним рейсом станет Киев-Запорожье (Мотор Сич), который запланирован на 20.00 16 июня.

В Черновицкой и Ровенской областях, где ситуация с коронавирусом сложная, пока не спешат отменять карантинные меры. Из-за большого количества больных они продолжили меры и боятся нового витка заболевания. В то же время в этих регионах рассматривают возможность отмены карантинных мер в отдельных районах. Об этом представители ОГА сообщили Фактам ICTV в эксклюзивных комментариях.

А вот во Львовской области карантин пока продлили до 5 июня. На этой неделе регион пересмотрит возможность отмены мероприятий.

Между тем Мировой центр данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ им. Игоря Сикорского сделал прогноз относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

По их информации, коронавирус в Украине уже прошел три фазы:

• фазу ежедневного роста (март — апрель 2020 года);

• фазу стабилизации (конец апреля — май);

• с конца мая 2020 началась фаза медленного угасания пандемии корона вируса, когда количество тех, кто выздоровел постепенно увеличивается по сравнению с количеством инфицированных.

Спад заболеваемости он прогнозирует на июль.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине по состоянию на 1 июня 9 690 украинцев выздоровели от заболевания коронавирусом, за время эпидемии умерли 718 граждан.