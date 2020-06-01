По состоянию на 2 июня в Киеве зафиксировали 3 071 подтвержденный случай коронавируса, за сутки — 28 человек заболели Covid-19, среди них — 5 медиков.
За период пандемии в столице 69 людей умерли от вируса, за последние сутки — один человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Среди заболевших:
- 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет;
- 15 мужчин от 29 до 80 лет;
- 2 девочки, которым 2 и 5 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 438 больных;
- Шевченковский район — 201 больной;
- Соломенский район — 272 больных;
- Днепровский район — 314 больных;
- Святошинский район — 238 больных;
- Деснянский район — 345 больных;
- Подольский район — 185 больных;
- Голосеевский район — 250 больных;
- Оболонский район — 232 больных;
- Дарницкий район — 596 больных.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.
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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
По состоянию на 2 июня в Украине обнаружили 24 340 больных Covid-19, за сутки — еще 328 человек. Среди больных есть 4 682 медицинских работника, из которых 26 требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.