Коронавирус в Украине уже прошел три фазы.

По данным Всемирного центра данных Геоинформатика и устойчивое развитие при КПИ им. Игоря Сикорского, в течение последних трех месяцев Covid-19 прошел:

фазу ежедневного роста (март — апрель 2020 года);

фазу стабилизации (конец апреля — май);

с конца мая 2020 началась фаза медленного угасания пандемии корона вируса, когда количество тех, кто выздоровел постепенно увеличивается по сравнению с количеством инфицированных.

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Из-за низкого уровня соблюдения карантина украинцами вторая фаза болезни имела затяжной характер. Пешая и автомобильная активность в Украине в 1,5 — 3 раза превысила показатели тех стран, которые были больше поражены коронавирусом.

— В разных регионах и населенных пунктах Украины наблюдалась также значительная неравномерность прироста инфицированных людей. Он колебался от 1 больного 10 тыс. человек на Востоке и Севере Украины до 22 на 10 тыс. человек в западных и центральных регионах, — сообщает университет.

В ближайшие шесть дней ученые предполагают линейный, медленно-нисходящий характер развития пандемии коронавируса с количеством 300-450 новых инфицированных в день.

В Киеве прогнозируют, что тенденция снижения будет колебаться от 35 до 55 новых зафиксированных случаев в сутки.

Сейчас исследования указывают на начало перехода к фазе медленного угасания пандемии коронавируса в Украине с конца мая — начала июня 2020 года.

При благоприятных обстоятельствах в течение следующего месяца прогнозируется спад количества больных вдвое.

Коронавирус в Украине

Сейчас в Украине количество больных коронавирус составляет 24 021. За сутки еще 340 граждан заболели Covid-19, 10 человек, которые ранее заразились, умерли от осложнений.

Общее количество летальных случаев возросло до 718.

Наибольшее количество больных в Черновицкой области — 3 377, Ровенской — 1 770, Львовской — 1 700 и Киевской — 1 600. В Киеве зафиксировано 3 043 случая коронавируса.

В Украине уже провели 363 187 тестов методом ПЦР и 10944 тестов методом ИФА.

В общем заболели 1725 детей и 4621 медик. На амбулаторном лечении находятся 16 650 пациентов, из них 1443 детей и 3757 медработников.

Источник: Национальный технический университет Украины КПИ им. Игоря Сикорского