По состоянию на 12.00 в Киеве зафиксировали 3 043 случая коронавируса. За сутки заболело еще 58 человек, среди которых — 11 медиков.

Об этом заявил Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

— За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за период пандемии — 68 летальных случаев.

Заболели:

41 женщина в возрасте от 25 до 93 лет;

13 мужчин в возрасте от 23 до 61 года;

девочка, которой 5 лет и 3 мальчика в возрасте 7, 15 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 4 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки выписаны 6 человек. Всего коронавирус преодолели 654 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе — 23 больных.

— Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре.

Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили всего у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки — у 22.

За выходные в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь.

Напомним, по состоянию на 9.00 1 июня в Украине зафиксировано 24 012 случаев коронавируса, из которых 340 — за прошедшие сутки. Всего выздоровели 9 690 людей, а умерло — 718 пациентов.