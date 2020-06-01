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Факты / Украина

Спустили штурмового пса: подробности задержания “минера” моста Метро в Киеве

Задержание “минера” моста Метро в Киеве происходило с учетом всех потенциальных угроз.

В полиции рассказали, что на месте работали более 300 правоохранителей. Там были снайперы, полицейские лодки и бронетехника.

Бойцы спецподразделения Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции спустили на пседоминера штурмового пса и начали стрелять в воздух. Эти действия отогнали мужчину от чемодана с псевдовзывчаткой. После этого его быстро задержали.

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  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
  • Минирование моста Метро в Киеве: подробности задержания минера
Спустили штурмового пса: подробности задержания “минера” моста Метро в Киеве / 6 фотографий

1 июня около 14.00 в полицию позвонил мужчина и заявил, что заминировал мост Метро в Киеве. Никаких требований он не предоставил.

На месте полиция обнаружила мужчину, который стоял возле чемодана. После задержания оказалось, что в нем была земля.

Злоумышленника задержали в 15.20, а в 16.00 метро полностью возобновило работу.

Мужчине грозит от шести до семи лет лишения свободы.

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