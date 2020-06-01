В Киеве с 7 июня планируют возобновить работу городской электрички.

Движение приостановили в связи с незаконченными ремонтными работами. На время карантина прекратили работу моторвагонного депо Фастов-1 и сотрудники предприятия занимались ремонтными работами электропоездов электрички.

Укрзализныця ожидает окончание ремонта городских электричек к 7 июня.

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С новым этапом смягчения карантинных мер 1 июня в Украине возобновится железнодорожное сообщение.

Более 200 электричек в десяти областях смогут возобновить свою работу. 42 поезда уже готовы курсировать.

С 27 мая работают вокзальные кассы, билеты можно купить за три месяца до даты отправления. Раньше можно было приобрести билеты за 60 дней.

Кроме того, 1 июня начинают курсировать межобластные автобусы.

Также уже заработало метро. В Киеве будут ограничивать вход на отдельные станции в часы пик.Такие меры необходимы, чтобы не создавать большого скопления людей.

Источник: Киевпастранс