Укрзализныця открыла продажу билетов в плацкарт

Укрзализныця начала продавать билеты для пассажиров в плацкартные вагоны.
Об этом рассказал и. о. председателя компании Иван Юрик.
По его словам, руководство Укрзализныци приняло решение пойти навстречу украинцам, которые не могут себе позволить поездку в купе или СВ-вагоне.
Для желающих приобрести билет будет доступно на выбор одно боковое место, а также два места слева в плацкартном купе.
Таким образом заполненность вагона должна составить 50%.Читайте: Укрзализныця с 1 июня запускает электрички в 10 областях (СПИСОК) Укрзализныця с 4 июня запускает шесть поездов в западном направлении (СПИСОК) Укрзализныця возобновляет перевозки: первые направления и кого не пустят в поезда
Юрик опубликовал инфографику, на которой указано количество доступных вагонов плацкарта в некоторых поездах.
- поезд №98/97 Киев-Ковель (10 вагонов),
- поезд №125/126 Киев-Константиновка (три вагона),
- поезд №10/9 Киев-Мариуполь (один вагон),
- поезд №102/101 Киев-Херсон (шесть вагонов).
С 1 июня Укрзализныця возобновила пассажирские перевозки в рамках очередного этапа ослабления карантина в стране. Это касается электричек, поездов дальнего следования, а также ночных и скоростных экспрессов.
Известно, что в первый день лета поезда возобновят курсирование по 26 маршрутам в пределах Украины.
Билеты можно было приобрести с 27 мая по привычным ценам. Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее подчеркивал, что стоимость подниматься не будет.
Также в поездах будет действовать ряд требований, чтобы предотвратить массовое заражение коронавирусом. В частности, социальное дистанцирование и ношение маски без, которой вас не пустят в поезд. Не стоит забывать, что в посадке на рейс могут отказать, если у человека будут обнаружены признаки ОРВИ.
Источник: Иван Юрик