Укрзализныця открыла продажу билетов в плацкарт

Укрзализныця начала продавать билеты для пассажиров в плацкартные вагоны.

Об этом рассказал и. о. председателя компании Иван Юрик.

По его словам, руководство Укрзализныци приняло решение пойти навстречу украинцам, которые не могут себе позволить поездку в купе или СВ-вагоне.

Для желающих приобрести билет будет доступно на выбор одно боковое место, а также два места слева в плацкартном купе.

Таким образом заполненность вагона должна составить 50%.

Юрик опубликовал инфографику, на которой указано количество доступных вагонов плацкарта в некоторых поездах.

поезд №98/97 Киев-Ковель (10 вагонов),

поезд №125/126 Киев-Константиновка (три вагона),

поезд №10/9 Киев-Мариуполь (один вагон),

поезд №102/101 Киев-Херсон (шесть вагонов).

С 1 июня Укрзализныця возобновила пассажирские перевозки в рамках очередного этапа ослабления карантина в стране. Это касается электричек, поездов дальнего следования, а также ночных и скоростных экспрессов.

Известно, что в первый день лета поезда возобновят курсирование по 26 маршрутам в пределах Украины.

Билеты можно было приобрести с 27 мая по привычным ценам. Министр инфраструктуры Владислав Криклий ранее подчеркивал, что стоимость подниматься не будет.

Также в поездах будет действовать ряд требований, чтобы предотвратить массовое заражение коронавирусом. В частности, социальное дистанцирование и ношение маски без, которой вас не пустят в поезд. Не стоит забывать, что в посадке на рейс могут отказать, если у человека будут обнаружены признаки ОРВИ.

Источник: Иван Юрик