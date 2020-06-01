Адвокатам, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь разрешили ознакомиться с материалами дела.
В распоряжении адвокатов находятся 38 томов дела, которые касаются подозреваемых.
Досудебное расследование длилось 1 402 дня и насчитывает более 200 томов.
В полиции отчитались о количестве следственных действий, которые были проведены для установления виновных в убийстве журналиста.
— просмотрено около 20 тыс. часов видеозаписей,
— более 3 тыс. человек допрошены,
— проверены 44 тыс. абонентских номеров,
— обработаны 15 тыс. ІМЕІ и проведено 400 мониторингов,
— проведены 106 экспертиз.
В МВД отметили, что во время расследования было получено достаточное количество доказательств, чтобы объявить подозрение.Читайте: Дело Шеремета: Дугарь отпустили под залог, Антоненко оставили под стражей Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей на два месяца Аваков должен закончить дело Шеремета - президент
Материалы, которые касаются подозреваемых выделили в отдельное производство, поэтому было решено их открыть для стороны защиты.
В полиции добавили, что копии 38 томов готовы и адвокаты могут ознакомиться с ними в Главном управлении Нацполиции или вместе с подозреваемыми в СИЗО.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
В 2019 году Нацполиция вручила подозрения пяти лицам. Следствие считает, что основной мотив убийства — дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.
В декабре 2019 года Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь были задержаны по подозрению в убийстве журналиста. Первого следствие подозревало в организации.
21 мая Антоненко и Кузьменко изменили подозрения. Антоненко стал простым исполнителем, а Юлия предположительно закладывала взрывчатку, но не активировала ее.