Адвокатам, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь разрешили ознакомиться с материалами дела.

В распоряжении адвокатов находятся 38 томов дела, которые касаются подозреваемых.

Досудебное расследование длилось 1 402 дня и насчитывает более 200 томов.

В полиции отчитались о количестве следственных действий, которые были проведены для установления виновных в убийстве журналиста.

— просмотрено около 20 тыс. часов видеозаписей,

— более 3 тыс. человек допрошены,

— проверены 44 тыс. абонентских номеров,

— обработаны 15 тыс. ІМЕІ и проведено 400 мониторингов,

— проведены 106 экспертиз.

В МВД отметили, что во время расследования было получено достаточное количество доказательств, чтобы объявить подозрение.

Материалы, которые касаются подозреваемых выделили в отдельное производство, поэтому было решено их открыть для стороны защиты.

В полиции добавили, что копии 38 томов готовы и адвокаты могут ознакомиться с ними в Главном управлении Нацполиции или вместе с подозреваемыми в СИЗО.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его автомобиля на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

В 2019 году Нацполиция вручила подозрения пяти лицам. Следствие считает, что основной мотив убийства — дестабилизация общественно-политической ситуации в стране.

В декабре 2019 года Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь были задержаны по подозрению в убийстве журналиста. Первого следствие подозревало в организации.

21 мая Антоненко и Кузьменко изменили подозрения. Антоненко стал простым исполнителем, а Юлия предположительно закладывала взрывчатку, но не активировала ее.