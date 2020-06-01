С понедельника, 1 июня, метро Киева будут ограничивать вход для пассажиров.

Такая мера введена, чтобы уменьшить пассажиропоток в часы пик и избежать большого скопления людей.

Однако такое решение все же вызвало сложности пользования транспортом.

Так, на станции метро Академгородок образовалась длинная очередь. Люди стоят в переходе в масках, но дистанцию в такой толпе никто не соблюдает.

На самой станции наибольшее скопление собралось около турникетов. Пассажиров просят соблюдать дистанцию ​​и масочный режим, а также немного подождать.

Также отмечают, что приобрести или пополнить поездки можно в специальных терминалах, чтобы не создавать очереди у касс.

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Если работники метрополитена видят слишком большое скопление людей, они будут закрывать дверь на вход на время.

Такое ограничение ввели в связи с восстановлением железнодорожных перевозок.

По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, остановка метро в Киеве была бессмысленным решением.

— Нелепая остановка метро в Киеве привела к тому, что сейчас метро просто пустое, потому что люди потеряли работу, они не знают, куда ехать и мы имеем факт того, что дополнительная нагрузка на городской бюджет имеет еще большую проблему, чем было до того.

По его мнению, в Украине до сих пор нет отлаженной транспортной модели в больших городах.

— Киев должен быть примером для всей Украины. Как функционирует транспортная логистика во всем мегаполисе — это должен быть совершенно спокойный подход.

Среди наиболее частых правонарушений заместитель директора Киевского метрополитена Наталья Макогон выделяет отсутствие маски.

— В 95% людей (которых останавливают, — Ред.) маска есть в кармане или в сумке. Человек достает ее, одевает и осуществляет свою поездку.

Напомним, с 25 мая Киевский метрополитен больше не продает жетоны. Как оплатить проезд в метро и что делать с ранее приобретенными жетонами, читайте в нашем материале.

Анастасия Дячкина