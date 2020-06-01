Возобновление авиасообщения – как готовится Украина

В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) готовятся принимать международные и внутренние рейсы уже с 16 июня.

Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко.

По ее словам, первым внутренним рейсом станет Киев-Запорожье (Мотор Сич), который запланирован на 20.00 16 июня.

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Согласно расписанию на сайте аэропорта, планируются полеты Belavia в Минск, а также несколько рейсов Wizz Air в Германию, Польшу и Литву. Также рейсы в Польшу планирует осуществлять авиакомпания LOT.















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В аэропорту пассажиры должны будут придерживаться строгих санитарных правил: масочный режим, дезинфекция, социальная дистанция.

— Также, согласно рекомендациям, мы увеличим количество шатлов, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Также с помощью радиосвязи мы будем предупреждать постоянно о соблюдении правил, — отметила Богданенко.

Однако вопрос, смогут ли находиться в терминале те, кто провожают пассажиров, пока остается открытым.

Восстановление авиасообщения в Европе

— Если вы прилетаете в аэропорт Вены: либо вы идете на 14 дней на карантин, или вы прямо в аэропорту проходите тестирование на болезнь, это стоит €190. Дорого, но тогда у вас на руках через два часа справка, что вы не инфицированы и спокойно путешествуете дальше, — рассказывает экс-министр-инфраструктуры Украины Владимир Омелячн.

Относительно туристических стран, то они открывают все ворота, так как понимают, что это львиная доля бюджета.

— Для нас ключевое, чтобы не исчезли лоукосты. Потому что такие голоса звучат со стороны классических авиакомпаний, — отметил Омелян.

Авиасообщение в Украине

Украина закрыла авиасообщение с другими странами 17 марта, а это породило для авиакомпаний убытки в 600-700 млн грн каждый месяц.

К слову, в Украину прилетали чартерные рейсы, которые эвакуировали наших граждан со всего мира. Кроме того, украинских заробитчан забирали чартеры с Польши и Нидерландов.

Полноценное возобновление авиасообщения ожидается с 15 июня, однако список стран будет ограничен. Условия для возобновления перелетов: разрешение другого государства на рейсы из Украины, а также эпидемиологическая ситуация.

Евгения Шапоренко