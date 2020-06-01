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Факты / Украина / Общество

Как платить за электричество через YASNO — инструкция

Киевляне должны до 4 апреля включительно передать показания счетчика онлайн, так как во время карантина все энергоофисы перешли на дистанционную работу.

Передать показания счетчика и заплатить за свет можно через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показания электросчетчика:

При помощи новой формы на сайте YASNO жители столицы могут сообщить данные за 20 секунд без регистрации в Личном кабинете:

  • Зайдите на страницу YASNO;
  • Выберите регион;
  • Укажите личный счет и свой контактный номер телефона;
  • Выберите зонность счетчика и введите его показания.

Контакт-центр по телефонам (044/067/066) 277-18-18 — операторы на линии принимают звонки с 9.00 до 18.00 без перерыва и выходных.

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Логин и пароль в личном кабинете остаются такими же, что были на сайте Киевских энергетических услуг.

Ранее Факты ICTV писали, когда можно не платить за отопление.

Фото: Dreamstime

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