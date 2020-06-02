Ко Дню Киева открылся крупнейший торгово-развлекательный центр столицы Retroville

Церемония открытия торгово-развлекательного центра Retroville состоялась 30 мая, ее посетил мэр столицы Виталий Кличко. Накануне на базе комплекса начал работу строительный гипермаркет Leroy Merlin и супермаркет Novus в новом формате.

ТРЦ работает со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, поэтому зона развлечений, рестораны и фуд-корт будут запущены сразу после снятия карантина. Комплекс расположен по адресу проспект Правды, 47. Девелопером одного из крупнейших инвестиционных проектов этого года в Украине стала украинско-литовская компания Stolitsa Group.

Для безопасности персонала и покупателей введен особый режим работы: в помещении центра можно находиться только в маске, количество посетителей ограничено, в ключевых местах установлены санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция, а также гостей призывают быть осторожными многочисленные информационные плакаты и объявления по системе оповещения. К тому же в день открытия каждый посетитель получил маску с логотипом торгового центра.

Кроме городского головы Киева, в официальной церемонии открытия приняли участие председатель Подольской районной государственной администрации и представители посольства Литовской Республики в Украине. Отдельно церемонию освящения нового ТРЦ провел владыка Агапит — настоятель Свято-Михайловского монастыря.

— Наша команда удержала имеющихся арендаторов и смогла привлечь новых. В результате Retroville заполнен брендами на 86%, мы гордимся партнерством с каждым из них. Уже в августе 2020 года готовим к открытию вторую очередь ТРЦ и БЦ Retroville, — сообщила СЕО ТРЦ и БЦ Retroville Рената Якубчениене.

В первый день работы торгово-развлекательного центра также открылись магазин алкогольных напитков и пива Litra, магазин техники и электроники Eldorado, Аптека Доброго Дня, Vodafone, Lifecell, Kyivstar, Tabakerka, Funduk Sunduk, Roshen, Tutto Gusto, Novodom, Jysk, Coqui, Spice room и другие.

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— Это важный и долгожданный момент для всей компании Stolitsa Group. Мы не сбавили темпы строительства ТРЦ и БЦ даже в сложный период карантина и открыли первый центр в Украине, созданный по всем европейским стандартам и нормам качества, — сообщил руководитель компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский.

Общая площадь объекта — 118 990 кв. м., площадь аренды — более 91 860 кв. м. Проект предусматривает наземный паркинг на 3 245 мест.

Якорные арендаторы ТРЦ — гипермаркет Novus (1 0640 кв. м.), строительный гипермаркет Leroy Merlin (4 805 кв. м.), первый в Киеве кинотеатр Multiplex с новой технологией ScreenX, детский развлекательный центр Fly Kids (4 640 кв. м.), бренды польской группы LPP — Cropp, House, Sinsay (более 3 тыс. кв. м.), фитнес-клуб SportLife (4 436 кв. м.) с бассейнами и джакузи.

А также крупнейший в городе фуд-корт на 725 мест, где будут представлены восемь отдельных ресторанов, а также 16 операторов, включая McDonald’s, KFC, Salateira и другие.

К слову, с 1 июня в Киеве возобновил работу железнодорожный вокзал и, соответственно, начали курсировать поезда.

Источник: Stolitsa Group