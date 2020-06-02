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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подешевели: курс валют на 2 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,82 грн за $1. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 4 копейки.

За €1 2 июня придется заплатить 29,80 грн. Европейская валюта по сравнению с предыдущим банковским днем, когда она стоила 29,92 грн, подешевела на 12 копеек.

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Курс валют в Украине от НБУ на 2.06:

  • $1 — 26,82 грн;
  • €1 — 29,80 грн;
  • 1 польский злотый — 6,73 грн;
  • 1 российский рубль — 3,84 грн.

Между тем в Министерстве финансов прогнозируют, что предпосылок для укрепления гривны нет. Все из-за неблагоприятной экономической ситуации в Украине.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в Украине есть определенные кратковременные факторы для укрепления государственной валюты, но их мало.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год заложен курс на уровне 30 грн/$1. Его называют “реалистично-оптимистичным”.

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