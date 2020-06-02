Ипотечное кредитование в Украине могут запустить до конца года — условия

О запуске ипотеки до конца года можно будет говорить, если до конца июня все карантинные ограничения снимут и бизнес начнет восстанавливаться. Поскольку для ее восстановления требуется прозрачность на рынке недвижимости и платежеспособный заемщик.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Она также отметила, что для запуска ипотеки вторым важным моментом является цена. Поэтому, если банки правильно построят процентную политику, то цена ресурса может до конца года снизиться так, что ипотека под 10% станет реальностью.

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Третьим моментом, без чего пока невозможно запустить ипотеку, являются юридические риски, которые банки закладывают в ее стоимость. В качестве примера Екатерина Рожкова привела мораторий на взыскание валютной ипотеки. Именно его и другие риски нужно решать.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время для каждого украинца ипотека будет под 10%.

Но банкир Вадим Пушкарев объяснил, что снижение ставок по ипотеке до 10% годовых зависит от готовности НБУ обеспечить целевое и длинное рефинансирование банков конкретно под эту программу.

Позже в Нацбанке заявили, что для снижения ставок по ипотечным кредитам до 10% необходимо существенно снизить ставки по депозитам.

Источник: FinClub