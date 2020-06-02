Карантин в Украине: что происходит 2 июня (КАРТА)

В Украине продолжают фиксировать меньшее количество новых случаев коронавируса, чем раньше. По состоянию на 2 июня 2020 года суточный прирост Covid-19 в стране составил 328 случаев, хотя есть регионы где количество больных стабильно высокое.

Первый случай заболевания вирусом зафиксировали в Минздраве Украины. Несмотря на это, Украина продолжает постепенно возвращаться к жизни до карантина: обычный график работы отделений возобновляет Укрпочта, хотя с нововведениями, а в Киеве анонсировали возможность платить за проезд лишь с помощью карт.

В целом 2 июня в Украине 24 340 человек болеют коронавирусом. За время эпидемии умерли 727 украинцев, а вот справиться с болезнью удалось 10 078 пациентам. Сейчас в стране 14 262 активных случая Covid-19.

Больше всего больных коронавирусом в Черновицкой (3 410), Ровенской (1 823) и Львовской (1 734) областях.

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Среди городов продолжает лидировать Киев — 3 071 подтвержденный случай, 28 новых за сутки.

— Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев, — сообщил мер Киева Виталий Кличко.

Больше всего вирус распространен в Дарницком (596) и Печерском (438) районах города.

2 июня коронавирус впервые обнаружили в Минздраве. Об этом сообщил глава министерства Максим Степанов во время брифинга. В министерстве уже установили круг контактных лиц больного и провели все необходимые меры.

А Украина продолжает выходить из карантина. 1 июня в стране объявили третий этап ослабления мер. Так, отделения Укрпочты возобновляют работу по обычному графику. Однако карантин все же вносит свои коррективы в их работу: клиентам и сотрудникам необходимо быть в защитных масках, пользоваться антисептиками и сохранять дистанцию.

Тем временем Украина готовится с 15 июня возобновить авиасообщение. Международная организация гражданской авиации (ICAO) совместно с Всемирной организацией здравоохранения уже разработали рекомендации для восстановления авиарейсов. Они рекомендуют соблюдать дистанцию на борту в один метр между пассажирами и носить защитные маски.

А в Киеве анонсировали изменения в работе общественного транспорта. После возобновления его работы власти сначала стали ограничивать вход людей в метро, а теперь сообщили о возможности совершать оплату проезда с 1 июля лишь бесконтактным способом.

Кроме того, пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон рассказала Фактам ICTV, как в подземке будут сдерживать поток пассажиров на входе. По ее словам, станции закрывать никто не будет, однако откроют только две двери — меньшая пропускная способность позволит избежать скопления людей.

Несмотря на общую тенденцию уменьшения суточного прироста, в разных регионах время от времени продолжают фиксировать вспышки коронавируса. Так, 2 июня стало известно о 10 больных в Харьковском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения. Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

Новые случаи фиксируют и в ВСУ: за сутки еще 10 человек заразились вирусом.

Хотя чаще стали появляться позитивные новости о количестве тех, кто выздоровел, а не заболел или умер. Так, например, во Львове 51 медик поборол болезнь, сообщает пресс-служба местной мэрии.

С начала эпидемии коронавируса в Украине поступило 60 088 сообщений о подозрении. Среди заболевших 1 747 детей. Также коронавирус подтвердился у 4 682 медиков. Побороть вирус смогли 680 детей и 2 428 медсотрудников.