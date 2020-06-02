За минувшие сутки в Киеве подтвердили 28 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

— Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев.

Сейчас в Киеве уже 3 071 подтвержденный случай заболевания Covid-19.

Заболели:

11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет;

15 мужчин от 29 до 80 лет;

2 девочки, которым 2 и 5 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе — 8.

В Деснянском и Святошинском — по 4. В Оболонском и Дарницком — по 3 случая.

Всего по состоянию на 2 июня в Украине обнаружили 24 340 больных Covid-19, за сутки — еще 328 человек. В то же время полностью выздоровели за сутки 388 пациентов.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 3043 случая коронавируса. Заболело еще 58 человек, среди которых — 11 медиков.