Минирование моста Метро в Киеве: мужчине объявлено подозрение

31-летнему жителю Киевской области объявлено подозрение в совершении преступления из-за угрозы подорвать мост Метро в Киеве.

Действия мужчины, который сообщил о ложной угрозе безопасности граждан, квалифицированы по ч. 2 ст. 259. Ему грозит штраф или тюремный срок до 8 лет.

Задержанный рассказал, что проблемы в жизни побудили его к тому, чтобы привлечь к себе внимание, сообщив о “минировании”. Оружия или взрывчатки он с собой не имел.

Правоохранители будут добиваться в суде взятия мужчины под стражу.

Как происходило “минирование”

1 июня 2020 года Киевский метрополитен ограничил движение поездов на красной линии из-за сигнала о минировании моста Метро. Оказалось, что на мост Метро вышел мужчина и угрожал взорвать конструкцию.

Прибывшие на место правоохранители смогли задержать злоумышленника. Оказалось, что с собой он имел муляж взрывчатки. При задержании никто не пострадал.

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Второй “минер” за год

В сентябре 2019 года 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько остановил движение подземки в Киеве на пять часов, угрожая подорвать мост Метро. На такие действия его также подтолкнули жизненные трудности.











”Минеру” моста Метро в Киеве объявлено подозрение — ему грозит 8 лет / 3 фотографии

Белько был задержан с помповым ружьем, но взрывчатки при нем не оказалось. Тогда никто не пострадал, был лишь разбит дрон, в который “минер” попал из оружия. В январе мужчину перевели из СИЗО в психиатрическую больницу.