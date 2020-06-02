На Ивано-Франковщине в течение 1 июня было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Землетрясение было зафиксировано в 21.05.

Источник землетрясения расположен в районе г. Долина Ивано-Франковской области на глубине 2 км.

— Это землетрясение по энергетическим параметрам несколько меньше предыдущего, может ощущаться отдельными людьми внутри помещения, особенно на верхних этажах, и не несет угрозы для населения, — говорится в сообщении.

Первое землетрясение в Ивано-Франковской области зафиксировали 1 июня около 7.20. Тогда магнитуда составила 3,2 балла по шкале Рихтера. Его очаг залегал на глубине 2 км.

В последнее время на Прикарпатье и Закарпатье участились землетрясения, хотя они и не слишком мощные.

Источник: Главный центр специального контроля