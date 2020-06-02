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Факты / Украина / Общество

Новых случаев меньше: коронавирус в Украине 2 июня

2 июня в Украине зафиксировали 328 новых случаев.

Всего подтвержденных 24 340 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 727 человек, а удалось побороть болезнь 10 078 пациентам.

Сейчас в стране 14 262 активных случаев Covid-19.

В Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях зафиксировано наибольшее количество новых случаев.

Всего подтвержденных случаев:

  • Винницкая область — 1029 (+24);
  • Волынская область — 942 (+10);
  • Днепропетровская область — 943 (+1);
  • Донецкая область — 164 (+1);
  • Житомирская область — 776 (+37);
  • Закарпатская область — 1216 (+27);
  • Запорожская область — 450 (+6);
  • Ивано-Франковская область — 1442 (+2);
  • Кировоградская область — 516 (+5);
  • г. Киев — 3071 (+28);
  • Киевская область — 1623 (+23);
  • Львовская область — 1734 (+34);
  • Луганская область — 47 (0);
  • Николаевская область — 294 (+1);
  • Одесская область — 896 (0);
  • Полтавская область — 271 (+1);
  • Ровенская область — 1823 (+53);
  • Сумская область — 173 (0);
  • Тернопольская область — 1180 (+4);
  • Харьковская область — 1105 (0);
  • Херсонская область — 178 (0);
  • Хмельницкая область — 458 (+4);
  • Черновицкая область — 3410 (+33);
  • Черкасская область — 411 (+5);
  • Черниговская область — 188 (+11).

Коронавирус в Украине – подробности

С начала эпидемии коронавируса в Украине поступило 60 088 сообщений о подозрении на коронавирус.

Среди заболевших 1747 детей. Также коронавирус подтвердился у 4682 медиков. Побороть вирус смогли 680 детей и 2428 медсотрудников.

Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15 615 образцов — методом ИФА.

Возрастная группа заболевших

  • 0-5 – 284 ребенка;
  • 6-17 — 788  человек;
  • 18-39 – 3892 случая;
  • 40-64 – 6514 человек;
  • Старше 65 – 2034 человека.

В Украине болеют 7819 женщин (57,48%) и 5764 мужчин (42,37%).

1 июня в Украине зафиксировано 24 012 случаев коронавируса.

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