2 июня в Украине зафиксировали 328 новых случаев.
Всего подтвержденных 24 340 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 727 человек, а удалось побороть болезнь 10 078 пациентам.
Сейчас в стране 14 262 активных случаев Covid-19.
В Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях зафиксировано наибольшее количество новых случаев.
Всего подтвержденных случаев:
- Винницкая область — 1029 (+24);
- Волынская область — 942 (+10);
- Днепропетровская область — 943 (+1);
- Донецкая область — 164 (+1);
- Житомирская область — 776 (+37);
- Закарпатская область — 1216 (+27);
- Запорожская область — 450 (+6);
- Ивано-Франковская область — 1442 (+2);
- Кировоградская область — 516 (+5);
- г. Киев — 3071 (+28);
- Киевская область — 1623 (+23);
- Львовская область — 1734 (+34);
- Луганская область — 47 (0);
- Николаевская область — 294 (+1);
- Одесская область — 896 (0);
- Полтавская область — 271 (+1);
- Ровенская область — 1823 (+53);
- Сумская область — 173 (0);
- Тернопольская область — 1180 (+4);
- Харьковская область — 1105 (0);
- Херсонская область — 178 (0);
- Хмельницкая область — 458 (+4);
- Черновицкая область — 3410 (+33);
- Черкасская область — 411 (+5);
- Черниговская область — 188 (+11).
Коронавирус в Украине – подробности
С начала эпидемии коронавируса в Украине поступило 60 088 сообщений о подозрении на коронавирус.
Среди заболевших 1747 детей. Также коронавирус подтвердился у 4682 медиков. Побороть вирус смогли 680 детей и 2428 медсотрудников.
Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15 615 образцов — методом ИФА.
Возрастная группа заболевших
- 0-5 – 284 ребенка;
- 6-17 — 788 человек;
- 18-39 – 3892 случая;
- 40-64 – 6514 человек;
- Старше 65 – 2034 человека.
В Украине болеют 7819 женщин (57,48%) и 5764 мужчин (42,37%).