2 июня в Украине зафиксировали 328 новых случаев.

Всего подтвержденных 24 340 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 727 человек, а удалось побороть болезнь 10 078 пациентам.

Сейчас в стране 14 262 активных случаев Covid-19.

В Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях зафиксировано наибольшее количество новых случаев.

Всего подтвержденных случаев:

Винницкая область — 1029 (+24);

Волынская область — 942 (+10);

Днепропетровская область — 943 (+1);

Донецкая область — 164 (+1);

Житомирская область — 776 (+37);

Закарпатская область — 1216 (+27);

Запорожская область — 450 (+6);

Ивано-Франковская область — 1442 (+2);

Кировоградская область — 516 (+5);

г. Киев — 3071 (+28);

Киевская область — 1623 (+23);

Львовская область — 1734 (+34);

Луганская область — 47 (0);

Николаевская область — 294 (+1);

Одесская область — 896 (0);

Полтавская область — 271 (+1);

Ровенская область — 1823 (+53);

Сумская область — 173 (0);

Тернопольская область — 1180 (+4);

Харьковская область — 1105 (0);

Херсонская область — 178 (0);

Хмельницкая область — 458 (+4);

Черновицкая область — 3410 (+33);

Черкасская область — 411 (+5);

Черниговская область — 188 (+11).

Коронавирус в Украине – подробности

С начала эпидемии коронавируса в Украине поступило 60 088 сообщений о подозрении на коронавирус.

Среди заболевших 1747 детей. Также коронавирус подтвердился у 4682 медиков. Побороть вирус смогли 680 детей и 2428 медсотрудников.

Всего в Украине 371 668 образцов исследовано методом ПЦР и 15 615 образцов — методом ИФА.

Возрастная группа заболевших

0-5 – 284 ребенка;

6-17 — 788 человек;

18-39 – 3892 случая;

40-64 – 6514 человек;

Старше 65 – 2034 человека.

В Украине болеют 7819 женщин (57,48%) и 5764 мужчин (42,37%).

1 июня в Украине зафиксировано 24 012 случаев коронавируса.