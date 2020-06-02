Верховная Рада Украины приняла закон №2429 О внесении изменений в некоторые законы Украины по ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.

За проголосовали 332 народных депутата, против — 2, воздержались — 37.

В соответствии с этим проектом закона, были внесены изменения в законы О лекарственных средствах, О донорстве крови и ее компонентов, Об охране прав на изобретения и полезные модели, О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах.

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Это поможет ускорить вывод на рынок Украины генерических лекарственных средств и создание правовых условий для ввоза на таможенную территорию Украины незарегистрированных лекарственных средств, которые необходимы для медицинского обеспечения военнослужащих.

Также будет совершенствоваться порядок ввоза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров как фармацевтических субстанций для собственного производства лекарств, а также устанавливается запрет на вывоз донорской крови в условиях дефицита.

Согласно этому закону, чтобы получить разрешение на ввоз наркотических средств и психотропных веществ, нужно будет предоставлять удостоверение сведений заявителем о количественном химическом составе по показателям спецификации или технической документации.

Вывоз донорской крови из Украины может осуществляться только в качестве гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях по решению Кабинета министров.

Заседание Верховной Рады

2 июня Верховная Рада Украины на пленарном заседании рассматривает ряд законов в первом и втором чтении.

Сегодня на рассмотрении в повестке дня были проект постановления Об обращении Верховной Рады к ООН, Европейскому парламенту и другим организациям относительно чествования жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений РФ, как государством-агрессором, прав и свобод крымскотатарского народа, внесение изменений в Таможенный кодекс и в систему судоустройства Украины и проект закона о таможенном тарифе и изменениях в Бюджетный кодекс.

Эти законы уже приняты Верховной Радой на заседании.

Также планируется рассмотреть изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за совершение преступления сообществом и программа деятельности Кабмина.