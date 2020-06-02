Рахманин: Мы уже в состоянии Третьей мировой, но худшие времена еще впереди

По мнению народного депутата от партии Голос Сергея Рахманина, Украина сейчас находится в состоянии Третьей мировой войны.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV.

— Я бы сравнивал нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной. Мы, условно говоря, в 1938 году — когда уже произошла аннексия Австрии, распределение Закарпатья, но официально война еще не началась. То есть мы фактически в Третьей мировой, которая еще официально не объявлена, но, на самом деле, худшие времена еще впереди.

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Сейчас российские оккупационные войска все чаще стали использовать противопехотные мины ПОМ-2, осколки от которых уничтожают все в радиусе семи метров. Украинские военные отмечают, что враг укрепляется и готовит к бою тяжелую технику.

Но, несмотря на это, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников убежден, что угрозы полномасштабной войны России против Украины на сегодняшний день не существует, но остается вызов.