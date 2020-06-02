В Минздраве обнаружили первый случай коронавируса. Эту информацию подтвердил глава министерства Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, уже установлен круг контактных лиц и все действуют согласно плану.

По информации наших источников, коронавирус диагностировали у одного из экономистов Минздрава.

Там сейчас обычный рабочий день. Никого не проверяют, никаких санитарных мер.

Ранее эта информация появилась на внутреннем Telegram-канале МОЗ инсайд.

— Любая тайна в Минздраве Украины живет пару дней. Сегодня произошло, то, что было более чем ожидаемо — первый больной Covid-19 среди сотрудников аппарата. Эта информация подтверждена несколькими источниками, — отмечают на канале.

Однако об этой информации до сих пор неизвестно руководителям подразделений.

— Мы ожидали, что по крайней мере до конца рабочего дня об этом будет официально сообщено руководителям, и завтра большинство сотрудников останется дома. Публичная огласка — это единственное, что остается. Выход на работу сотрудников в такой ситуации — это низость со стороны руководства, а замалчивание — преступление. Не говоря о нарушении собственных стандартов и приказов.

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Вместе с тем случай инфицирования в Минздраве Украины — это был вопрос времени, ведь в течение карантина не осуществляли ряд противоэпидемических мер:

дистанционно работать невозможно, потому что система электронного документооборота не имеет вебинтерфейса и не работает с домашних компьютеров;

в здание министерства и в дальнейшем может зайти любой;

ни одной упаковки дезинфицирующих средств не было передано сотрудникам, все покупали за свой счет. Частота уборок больше не стала;

не организован развоз сотрудников. Открытие общественного транспорта упростило жизнь, но увеличило риски инфицирования.

По состоянию на 2 июня в Украине обнаружили 24 340 больных Covid-19, за сутки — еще 328 человек. Среди больных есть 4 682 медицинских работника, из которых 26 требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.