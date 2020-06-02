В мае Одесский припортовый завод сэкономил 17,5 млн грн на закупках

Благодаря изменениям в сфере закупок в мае 2020 года экономия ПАО Одесский припортовый завод составила 17,5 млн грн, которые будут направлены на развитие предприятия и обеспечение социальных гарантий. Об этом заявил и.о. председателя правления и директора ОПЗ Николай Синица.

— Мы расширили круг участников в торгах, поэтому повысилась конкуренция среди компаний-поставщиков. В ближайшее время планируем автоматизировать и централизовать закупочную деятельность предприятия. Это полностью ликвидирует возможность появления коррупционной составляющей при осуществлении закупок. Кроме того, даст снизить цены на материалы, которые поставляются на завод, с сохранением высокого качества, — отметил Синица.

Так среднее количество участников торгов в мае 2020 года выросло до 2,9 против 1,2 за первые четыре месяца. Это позволило повысить конкуренцию и прозрачность закупок, а также сделало невозможным искусственное завышение цен.

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Руководитель предприятия отметил, что сэкономленные средства планирует вложить в капитальный ремонт производства, обеспечение социальных гарантий работников и реализацию инновационных проектов в сфере цифровой трансформации и электронного документооборота.

Ранее сообщалось, что за 300 дней после возобновления работы предприятия на ОПЗ было изготовлено 669,7 тыс. тонн карбамида и 61,6 тыс. тонн товарного аммиака.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал 10 инициатив программы стимулирования экономики, которую презентовали на прошлой неделе.

Источник: Одесский припортовый завод