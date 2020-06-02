Украина получит €300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий

Украина получит от Европейского инвестиционного банка кредит в размере €300 млн. Средства планируют потратить на энергоэффективность 1 000 зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ.
Кроме того, Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине.
Поэтому Фонд предоставит еще €150 тыс., чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.
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Модернизация, на которую выделяют кредит, будет предусматривать установку современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции и освещения.
Кстати, сейчас в Украине также пользуются популярностью теплые кредиты для ОСМД и ЖЭКов. Эта программа рассчитана на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.
Именно благодаря ей объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре.
Получить теплые кредиты можно в четырех украинских банках.
Источник: Министерство развития общин и территорий