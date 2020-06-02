PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получит €300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий

Украина получит от Европейского инвестиционного банка кредит в размере €300 млн. Средства планируют потратить на энергоэффективность 1 000 зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине.

Поэтому Фонд предоставит еще €150 тыс., чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.

Читайте: Всемирный банк дает Украине $150 млн на соцвыплаты и гранты

Модернизация, на которую выделяют кредит, будет предусматривать установку современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции и освещения.

Кстати, сейчас в Украине также пользуются популярностью теплые кредиты для ОСМД и ЖЭКов. Эта программа рассчитана на внедрение энергоэффективных мероприятий в многоэтажках.

Именно благодаря ей объединения совладельцев жилья и жилищные кооперативы смогут получить кредит по упрощенной процедуре.

Получить теплые кредиты можно в четырех украинских банках.

Источник: Министерство развития общин и территорий

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка