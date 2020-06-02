Погода на Троицу в Украины 7 июня

На праздник Троицу в Украине погода будет теплой, одновременно во многих регионах будут идти дожди.

Не будем осадков только на востоке, температура поднимется до +30°С.

На западе Украины местами пройдут дожди, особенно дожди в Карпатах. В то же время температура поднимется до +22°С.

На севере и в Киеве ожидаются дожди и +24°С.

Читайте: Жара немного задержится: прогноз погоды в Украине на лето 2020

В центре местами пройдут дожди, температура до +26°С.

На побережье Черного и Азовского моря ожидает переменная облачность и +28°С, возможно дожди в Одесской области.

Погода на июнь

Средняя температура в течение июня будет держаться на уровне +22°С, что на градус выше традиционных многолетних значений. В то же время Украину будут накрывать дожди и грозы.

В середине июня ожидается потепление и низкая вероятность дождей. В большинстве областей будет до +24°С. Будут резкие изменения погоды и даже заморозки — от 0°С до +3°С в северных, западных и восточных областях, до -5°С мороза в Карпатах.