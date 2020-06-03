Переживет ли украинская экономика кризис — исследование The Banker

Украинская экономика встретила коронавирусный кризис в удовлетворительном состоянии.

Темпы роста в 2014-15 годах дают твердую надежду на успешное преодоление последствий глобального кризиса, однако это потребует времени, пишет американское издание The Banker.

В Украине базовым сценарием развития кризиса рассматривают рецессию в 2020 году и восстановление экономики в 2021-м.

— Хотя все зависит от того, как будет развиваться пандемия коронавируса, — говорит Матео Патроне, директор-распорядитель Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе и на Кавказе.

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Волна оптимизма по поводу победы на выборах Владимира Зеленского уже почти исчезла. Все из-за смен премьер-министров и министра финансов. Они породили сомнения — пойдет ли Украина дальше по дороге реформ.

Однако эти негативы были уравновешены положительными моментами — принятием ряда экономических законов в Верховной Раде.

Коррупция в Украине

За прошлый год Украина потеряла несколько позиций в мировом рейтинге восприятия коррупции и переместилась на 126 место с 180. Это еще раз подчеркивает необходимость дальнейших шагов в борьбе с ней.

— Я не думаю, что реформы будут сворачиваться. В Украине, как и во многих странах, кризисы способствуют их проведениям, — заявил председатель правления Raiffeisen Bank Aval Александр Писарук.

В начале мая бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили назначили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ. Тогда он заявил, что Украина нуждается в антибюрократической революции, дерегуляции и борьбе с коррупцией.

Его назначение и это заявление также положительно восприняли международные аналитики.

Донорская помощь и инвестиции

Международный валютный фонд принял решение перейти на 18-месячную программу stand-by для финансирования Украины. Она предусматривает большую свободу действий для правительства в реагировании на вызовы эпидемии.

— На ближайшую перспективу необходимо сконцентрироваться на обеспечении социальных стандартов жизни и сохранении рабочих мест. Однако следует приложить усилия, чтобы не потерять новые экономические возможности, которые дает кризис для создания благоприятного инвестиционного климата в среднесрочной перспективе, — говорит Матео Патроне.

Индикатором доверия международных инвесторов к Украине является история Приватбанка. После национализации и рекапитализации финучреждение показывает хорошие результаты. Однако попытки бывших владельцев вернуть себе банк через суды беспокоит аналитиков.

Судьба Приватбанка определяет доверие к стране в целом и формирует ее инвестиционный климат.

— Банковская система вошла в нынешний кризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было в 2014-15 годах. Тогда он выглядел жалко. Сейчас он очень сильный, с солидным запасом капитала и ликвидности. Этого хватит, чтобы пережить кризис, — уверен Александр Писарук.

Кабмин и кризис

Кабинет министров предлагает ввести специальные режимы налогообложения для определенных территорий для преодоления экономического кризиса. Также инициирует амнистию капитала, замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал, а также хочет создать инструмент виртуального резидентства e-Residency.

29 мая чиновники утвердили программу преодоления последствий эпидемии Covid-19. Главной ее частью является поддержка отечественного производителя, создание рабочих мест и уплата налогов в Украине.

В Национальном банке Украины уверены, что украинская экономика упадет не более чем на 5%.

Источник: The Banker