Сайт благотворительного фонда Таблеточки подвергся хакерской атаке вечером 2 июня.

Хакеры взломали сайт в 21.30, а чуть более чем через час администрация отключила его от хостинга, чтобы защитить данные сотен тысяч благотворителей, сообщила основательница фонда Ольга Кудиненко.

Сейчас сайты Таблеточки работают в ограниченном режиме, а технические работники выясняют способ взлома сайта и какие данные удалось получить злоумышленникам.

В фонде добавили, что осенью 2019 года проверка не показала критических уязвимостей в работе сайта.

Кудиненко выразила надежду, что атака на сайт не остановит людей от того, чтобы помогать детям.

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Ситуация с онкологией в Украине

Государственная служба статистики отчиталась о 13 307 смертей из-за онкозаболеваний в Украине за первые два месяца 2020 года.

Онкология остается на втором месте среди причин смертности украинцев.

В общем пациентов с онкологией в Украине очень много — около 1 млн 300 тыс. Ежедневно к ним добавляются еще 450 человек.

Сайт Таблеточки собирает средства для помощи детям с онкологией в Украине с 2011 года. Фонд предоставляет как адресную помощь детям, так и решает глобальные проблемы детской онкологии в стране.