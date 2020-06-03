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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин в Украине с целью недопущения распространения нового коронавируса введен 12 марта.

До 11 мая приостановлены занятия в учебных и дошкольных заведениях, а также отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании остановили регулярные рейсы на неопределенный срок.

С 17 марта по 11 мая все пункты пропуска через государственную границу были закрыты для международных пассажирских перевозок.

До 1 июня запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Минздрав обязал больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

С 6 апреля в стране были введены новые ограничения, среди которых ношение маски и документов, удостоверяющих личность.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В Киеве первый этап смягчения карантина заработал 12 мая.

Кабмин принял решение об установлении в Украине с 22 мая по 22 июня адаптивного карантина. Так, в рамках ослабления планируется запуск общественного транспорта, проведение спортивных соревнований (до 100 человек и без зрителей), возобновление работы гостиниц (кроме хостелов) и спортзалов (бассейны остаются закрытыми). Метро обещают открыть 25 мая.

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 822 случая коронавируса. В течение суток зафиксировано 483 новых случая инфицирования.

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11:28 - 03 июня

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили десять новых случаев заболевания коронавирусом, одновременно десять пациентов выздоровели.

Сейчас в ВСУ болеют 124 человека.

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10:34 - 03 июня

По состоянию на 3 июня зафиксировано 50 положительных тестов на Covid-19 среди военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины.

Таким образом стало известно о двух новых случаях инфицирования в ГПСУ за сутки.

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09:30 - 03 июня

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09:22 - 03 июня

За последние сутки во Львовской области рекордное количество новых случаев коронавируса — 96.

— Объяснение такого количества простое: больше тестов — больше больных, — заявил мэр Львова Андрей Садовой.

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09:13 - 03 июня

По состоянию на 3 июня в Украине лабораторно подтверждены 24 822 случая коронавируса. В течение суток зафиксировано 483 новых случая инфицирования.

В общем уже выздоровели 10 439 человек (+362).

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00:43 - 03 июня

На вечер 2 июня на Ровенщине подтверждено 42 новых случая коронавируса, в целом – 1 870.

Выздоровели 992 человека, за день — 32.

Однако зафиксирована еще одна смерть. От осложнений скончалась 82-летняя жительница Ровно. Она стала 40-й жертвой коронавируса в области.

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23:20 - 02 июня

По состоянию на 18.00 в Хмельницкой области зарегистрировано 18 новых случаев, в целом – 477.

Выздоровели уже 257, а умерли 11 больных коронавирусом.

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23:12 - 02 июня

В Днепропетроський области коронавирусом заболели еще 10 человек. Общее количество инфицированных — 952.

От Covid-19 в регионе умер 21 больной.

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20:52 - 02 июня

Правительство может пересмотреть карантинные ограничения в церквях и допускать больше верующих в храмы, заявил на встрече с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций премьер-министр Денис Шмыгаль.

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18:42 - 02 июня

В Черновицкой области 33 новых случая коронавируса, в целом с начала эпидемии заразились 3 410 человек, а умер – 151.

Сейчас в больницах находятся 480 пациентов, 48 из них — в тяжелом состоянии, двое — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В то же время 980 жителей Буковины уже выздоровели.

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