Для проведения внешнего независимого оценивания в Киеве готово почти 7 тыс. аудиторий. Их будут дезинфицировать, а состояние здоровья желающих сдать ВНО будут контролировать.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Также в 2020 году из-за карантина отменили государственную итоговую аттестацию для 4-х, 9-х, 11-х классов.

Кличко предложил отказаться от ВНО тем выпускникам, которые не планируют в 2020 году поступать в украинские высшие учебные заведения.

— Это касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования, — отметил Кличко.

По его словам, выпускники, которые будут поступать в ВУЗ, сдадут ВНО в соответствии с утвержденным графиком.

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В 2020 году из-за пандемии коронавируса и карантина, введенного в стране, ВНО состоится летом — с 25 июня по 17 июля.

Также в этом году будут действовать новые правила для абитуриентов с аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

Они смогут вступать без сдачи ВНО в украинские высшие учебные заведения. Выпускники, у которых нет украинского документа об образовании, смогут обратиться в образовательный центр, в котором их направят в школу при образовательном центре.