За последние сутки в Киеве зафиксировали 62 новых случая коронавируса, среди которых 10 заболевших медиков. Выздоровели 38 человек.

С начала пандемии побороть болезнь смогли 756 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, умерли 69 человек.

По состоянию на 3 июня в Киеве болеют 2 308 человек.

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Коронавирус подтвердился у 38 женщин возрастом от 24 до 95 лет, 16 мужчин от 30 до 83 лет, а также заболели дети – три девочки пяти, семи и десяти лет, и пять мальчиков. Их возраст от 3 до 14 лет.

В больницы Киева госпитализировали 13 человек с осложнениями.

В Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах диагностировали наибольшее количество случаев коронавируса.

Мобильные бригады в Киеве отобрали почти 17 300 образцов материала для диагностирования коронавируса. Охват проверки на вирус составляет более 60 человек на 100 тыс. Норма показателя – 12 человек.

В медицинских учреждениях более 850 сотрудникам сделали ИФА-тесты.

2 июня в Киеве зафиксировали 3 071 подтвержденный случай коронавируса, за сутки — 28 человек заболели Covid-19, среди них — 5 медиков.