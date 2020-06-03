В Киеве по состоянию на 10.00 3 июня образовались 5-балльные пробки.

Сложно сейчас добраться в центр с левого берега. На Северном мосту зафиксировано ДТП, поэтому движение на проспекте Степана Бандеры сильно затруднено.

На мосту Метро также наблюдается пробка в сторону центра.

Мост Патона и Южный свободны для движения.

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Тянучка зафиксирована на въезде в Киев в районе Теремков и Одесской площади. В районе моста сложно проехать по Кольцевой дороге.

В центре столицы затруднено движение по улице Жилянской, Старовокзальной и на проспекте Победы.

1 июня в Киеве заработала фото- и видеофиксация нарушений ПДД. Штрафы за превышение скорости будут меняться в зависимости от того, насколько она превышена. Если на 20 км/ч, тогда штраф составит 255 грн, на 50 км/ч — 510 грн.

Сейчас в столице работают 20 камер. Их разместили на самых аварийных участках дороги.

Пока камеры фиксируют только превышение скорости, но позже они будут отслеживать проезд на красный свет или по полосе общественного транспорта.