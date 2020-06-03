Министерство внутренних дел инициирует законопроект, предусматривающий лишение прав за постоянное превышение скорости на дорогах.

Также такие водители-нарушители будут вынуждены повторно сдавать экзамены в автошколе. Такое наказание наступит после 10-15 случаев превышения скорости.

— Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, постоянно превышающие скорость, не только будут платить штрафы, но и повторно будут сдавать экзамен. На наших дорогах нет места тем людям, которые убивают других, потому что постоянно нарушают скорость, — отметил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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Также он напомнил, что есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

с помощью QR-кода на административном протоколе, который приходит на адрес регистрации машины.

Нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

зарегистрироваться на сайте Электронный кабинет водителя, куда уведомлением будут приходить штрафы.

Видеофиксация нарушений ПДД

С 1 июня в Киеве и области заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

За первый день работы камеры зафиксировали 57 880 нарушений, однако уже 2 июня этот показатель уменьшился почти на 40%, так как система зарегистрировала только 33 176 нарушений.

Сейчас камеры фиксируют только превышение скорости. Позже они будут отслеживать проезд на красный свет светофора или по полосе общественного транспорта.

Камеры по всей территории страны планируют установить до конца года.