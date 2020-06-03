Коронавирус во Львовской области: за сутки рекордные 96 новых случаев

За последние сутки во Львовской области зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса — 96. Общее количество положительных случаев достигло 1 830.

Прирост количества инфицированных связан с увеличением количества проведенных тестов, обьяснил мэр Львова Андрей Садовой.

— В соотношении больных 19%, то есть не больше определенной нормы, — написал он.

Увеличила статистику также вспышка заболевания в ФК Карпаты.

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Стало известно о 60-й смерти от коронавируса. Победили болезнь за время пандемии 457 человек.

Напомним, во Львовской области карантин продлится до 5 июня. С 15 мая в регионе работают учреждения торгового и бытового обслуживания населения, непродовольственные рынки, станции ремонта авто.

В то же время в населенных пунктах области до сих пор не работают фитнес-центры и детские сады.

Мэр Львова Садовой жалуется на то, что люди перестали соблюдать противоэпидемические мероприятия, из-за чего растет количество инфицированных.