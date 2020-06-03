Заседание Верховной Рады 4 июня планирует начать с Программы деятельности Кабинета министров.
Депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений по социальной защите населения в период карантина.
Во втором чтении парламентариям необходимо рассмотреть законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским и обозначен как неотложный — об изменениях в Уголовный кодекс Украины.
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Изменения касаются ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом.
Кроме того, депутаты будут голосовать за законопроект О воинской обязанности и военной службе — по совершенствованию прохождения гражданами Украины военной службы.
Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Рада будет возвращаться к нормальному режиму работы, однако некоторые ограничения все еще останутся.