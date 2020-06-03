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Факты / Украина / Общество

СБУ объявила в розыск 11 руководителей и главаря “ЛНР”

СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям “министерств” и “администрацией”, а также “депутатам” и главарю террористической группировки так называемой ЛНР.

Среди подозреваемых:

  • руководители фейковых “МГБ”, “министерства связи и массовых коммуникаций”, “министерства сельского хозяйства”;
  • три “депутаты народного совета”;
  • два заместителя “глав местных администраций”;
  • двое должностных лиц “министерств”;
  • главарь боевиков по кличке Нуф.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении по статьям о захвате государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, организации незаконного лишения свободы и участие в деятельности террористической организации.

Суд разрешил задержать подозреваемых. Злоумышленников объявили в розыск.

Операции СБУ

2 июня контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в районе проведения ООС бывшего боевика из так называемой группы Безлера, который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

А 20 мая работники СБУ обнаружили в Мариуполе экс-милиционера, который собирал данные о сотрудниках СБУ для ФСБ.

Источник: СБУ

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