СБУ сообщила о подозрении 11 руководителям “министерств” и “администрацией”, а также “депутатам” и главарю террористической группировки так называемой ЛНР.

Среди подозреваемых:

руководители фейковых “МГБ”, “министерства связи и массовых коммуникаций”, “министерства сельского хозяйства”;

три “депутаты народного совета”;

два заместителя “глав местных администраций”;

двое должностных лиц “министерств”;

главарь боевиков по кличке Нуф.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении по статьям о захвате государственной власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, организации незаконного лишения свободы и участие в деятельности террористической организации.

Суд разрешил задержать подозреваемых. Злоумышленников объявили в розыск.

Операции СБУ

2 июня контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в районе проведения ООС бывшего боевика из так называемой группы Безлера, который участвовал в пытках украинских военных и мирного населения на временно оккупированных территориях Донецкой области.

А 20 мая работники СБУ обнаружили в Мариуполе экс-милиционера, который собирал данные о сотрудниках СБУ для ФСБ.