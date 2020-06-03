Шмыгаль представил Раде кандидатуры министров экологии, культуры и евроинтеграции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде Украины ряд кадровых изменений.
Глава Кабмина внес кандидатуры трех министров.
Так, он предлагает назначить:
- Романа Абрамовского — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;
- Александра Ткаченко — министром культуры и информационной политики;
- Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Еще одним постановлением Денис Шмыгаль предложил уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
В то же время спикер ВРУ Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам Рады рассмотреть кадровые представления Шмыгаля.
— Даю поручение соответствующим комитетам рассмотреть сегодня представление премьер-министра на своих заседаниях и предоставить выводы для рассмотрения на заседании завтра, — сообщил Дмитрий Разумков.
Заседание Верховной Рады Украины 4 июня начнется с Программы деятельности Кабинета министров. Если комитеты предоставят выводы, на нем рассмотрят кадровые вопросы.
Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений по социальной защите населения в период карантина.
Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроект Об изменениях в Уголовный кодекс Украины. Его подал президент Владимир Зеленский и обозначил как неотложный.