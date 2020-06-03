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Факты / Украина / Политика

Шмыгаль представил Раде кандидатуры министров экологии, культуры и евроинтеграции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде Украины ряд кадровых изменений.

Глава Кабмина внес кандидатуры трех министров.

Так, он предлагает назначить:

  • Романа Абрамовского — министром защиты окружающей среды и природных ресурсов;
  • Александра Ткаченко — министром культуры и информационной политики;
  • Ольгу Стефанишину — вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Читайте: Роман Абрамовский: что известно о предполагаемом главе Минэкологии Ткаченко может возглавить Минкульт: биография и декларация слуги народа Стефанишина может заменить Пристайко на посту вице-премьера. Что о ней известно

Еще одним постановлением Денис Шмыгаль предложил уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В то же время спикер ВРУ Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам Рады рассмотреть кадровые представления Шмыгаля.

— Даю поручение соответствующим комитетам рассмотреть сегодня представление премьер-министра на своих заседаниях и предоставить выводы для рассмотрения на заседании завтра, — сообщил Дмитрий Разумков.

Заседание Верховной Рады Украины 4 июня начнется с Программы деятельности Кабинета министров. Если комитеты предоставят выводы, на нем рассмотрят кадровые вопросы.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений по социальной защите населения в период карантина.

Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроект Об изменениях в Уголовный кодекс Украины. Его подал президент Владимир Зеленский и обозначил как неотложный.

Источник: Верховная Рада

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