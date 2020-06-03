Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

Как скачать приложение Штрафы ПДД
Скачать мобильное приложение Штрафы ПДД сейчас можно только для операционной системы Android.
Для операционных систем IOS програма станет доступной в ближайшее время.
Для регистрации нужно ввести номер водительского удостоверения и номер регистрации автомобиля.
Какие услуги есть в приложении Штрафы ПДД
Как проверить штраф ПДД
Для проверки нужно зарегистрироваться в приложении. Для этого ввести номер водительского удостоверения и номер регистрации автомобиля. Если у водителя есть нарушения — постановление появится на экране.
В окне постановления появиться информация о автомобиле, дате и времени нарушения, координатах и сумме штрафа.
Также указан процессуальный статус постановления.
В то же время, в постановлении не указывается, кто именно был за рулем автомобиля. Штраф выписывается на владельца автомобиля.