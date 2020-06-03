Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

Оплатить штраф онлайн в мобильном приложении Штрафы ПДД можно с 3 июня.

Программа позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых.

Также в приложении есть информация о размещении камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.