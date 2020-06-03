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Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

Оплатить штраф онлайн в мобильном приложении Штрафы ПДД можно с 3 июня.

Программа позволяет не только оплатить штрафы, которые уже вынесены, но и оперативно получать уведомления о новых.

Также в приложении есть информация о размещении камер автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Как скачать приложение Штрафы ПДД

Скачать мобильное приложение Штрафы ПДД сейчас можно только для операционной системы Android.

Для операционных систем IOS програма станет доступной в ближайшее время.

Для регистрации нужно ввести номер водительского удостоверения и номер регистрации автомобиля.

Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

Какие услуги есть в приложении Штрафы ПДД

В приложении можно получить информацию о выписанных постановлениях о нарушении правил дорожного движения и их процессуальный статус.

Также можно оплатить штрафы, которые уже вынесены и подписаны.

Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

В приложении есть карта размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД по Украине.

Как проверить штраф ПДД

Для проверки нужно зарегистрироваться в приложении. Для этого ввести номер водительского удостоверения и номер регистрации автомобиля. Если у водителя есть нарушения — постановление появится на экране.

В окне постановления появиться информация о автомобиле, дате и времени нарушения, координатах и сумме штрафа.

Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

Также указан процессуальный статус постановления.

В то же время, в постановлении не указывается, кто именно был за рулем автомобиля. Штраф выписывается на владельца автомобиля.

Как оплатить штраф

Для оплаты штрафа нужно нажать на кнопку Оплатить постановление.

Ввести номер банковской карты, дату ее действия и CVV-код.

Штрафы ПДД: что за программа и как оплатить штраф онлайн

После этого нажать на кнопку Оплатить.

Квитанцию об оплате можно получить по электронной почте. Также она будет храниться в приложении.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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