Кабинет министров Украины планирует улучшить программу социальной поддержки населения и создать целевую программу Гарантированного минимального дохода.

Главная цель программы — эффективно помогать бедным и уязвимым домохозяйствам.

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В новую схему входят объединенные отдельнные социальные выплаты, в частности помощь по безработице.

Будет увеличен размер гарантированного минимального дохода в сраснении с сегодняшними минимальными выплатами пенсионерам и безработным.

Также известно, что Министерство социальной политики усилит проверку для тех, кто будет получать социальные выплаты для улучшения ее адресности.

Социальные выплаты в Украине

2 июня Рада увеличила социальные гарантии для детей под опекой и назначила выплаты одиноким пенсионерам и малообеспеченным семьям.

Для детей под опекой социальные гарантии повышены с 2 до 2,5 прожиточных минимумов, для детей с инвалидностью до 3,5.

Также пенсионеры, которым более 80 лет, ежемесячно будут получать дополнительную помощь на постоянный уход посторонних людей.

Кроме этого, установлено помощь малообеспеченным семьям для организации предпринимательской деятельности. Сам размер такой помощи и список документов для ее получения будет устанавливаться Кабмином.