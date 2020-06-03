Благодаря сухой и теплой летней погоде могут замедлиться темпы распространения коронавируса.
Об этом во время брифинга после заседания Кабмина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
— По словам наших специалистов, сухая и теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса и у нас может быть снижение инфицирования и снижение заболеваемости Covid-19. Но вопрос продления карантина будет зависеть от условий, в которых мы будем жить.
Максим Степанов также напомнил, что судьба отмены или продления карантина будет зависеть от тех показателей, которые введены в стране.
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Пока же Украина остается в условиях адаптивного карантина, но продолжает постепенно ослаблять ограничения.
В частности, с 5 июня полноценно заработают кафе и рестораны (им разрешат принимать посетителей внутри), восстановится внутреннее авиасообщение в пределах страны, отменят самоизоляцию для лиц старше 60 лет, на службу в церквях будут пускать верующих при условии пребывания не более 1 человека на 5 м².
Также разрешат перевозки пассажиров на легковых автомобилях в количестве до пяти человек вместе с водителем.