Благодаря сухой и теплой летней погоде могут замедлиться темпы распространения коронавируса.

Об этом во время брифинга после заседания Кабмина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— По словам наших специалистов, сухая и теплая погода должна сокращать циркуляцию вируса и у нас может быть снижение инфицирования и снижение заболеваемости Covid-19. Но вопрос продления карантина будет зависеть от условий, в которых мы будем жить.

Максим Степанов также напомнил, что судьба отмены или продления карантина будет зависеть от тех показателей, которые введены в стране.

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Пока же Украина остается в условиях адаптивного карантина, но продолжает постепенно ослаблять ограничения.

В частности, с 5 июня полноценно заработают кафе и рестораны (им разрешат принимать посетителей внутри), восстановится внутреннее авиасообщение в пределах страны, отменят самоизоляцию для лиц старше 60 лет, на службу в церквях будут пускать верующих при условии пребывания не более 1 человека на 5 м².

Также разрешат перевозки пассажиров на легковых автомобилях в количестве до пяти человек вместе с водителем.