В Киеве отменили государственную итоговую аттестацию для выпускников (ДОКУМЕНТ)

В Киеве для учеников 11 классов, которые завершают получение полного общего среднего образования, отменили проведение государственной итоговой аттестации (ГИА). Также не придется сдавать экзамены в четвертом и девятом классах.

Соответствующее решение приняли для сохранения жизни и здоровья участников образовательного процесса и предотвращения распространения в столице острой респираторной болезни Covid-19.

В приказе Департамента образования и науки Киева также говорится о том, что завершить 2019/2020 учебный год нужно не позднее 1 июля.

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В КГГА отметили, что для поступления в высшие учебные заведения прохождение внешнего независимого оценивания является обязательным.

Но из-за карантина участие в тестирование предлагают взять только тем, кому оно нужно для поступления. Остальные выпускники при необходимости будут иметь возможность сдать ВНО в любой последующий год.

Напомним, из-за карантина в 2020 году ВНО состоится с 25 июня по 17 июля. Для проведения тестирования в Киеве готовы почти 7 тыс. аудиторий. Их будут дезинфицировать, а состояние здоровья абитуриентов будут контролировать.

Также в 2020 году для абитуриентов сроки допуска к пунктам проведения ВНО увеличили до часа. Раньше у них было 35-40 минут, чтобы пройти все процедуры.

Кроме того, для каждого участника тестирования в пропуске будут указывать временной промежуток, когда нужно заходить в пункт тестирования. А чтобы избежать массового скопления всех абитуриентов поделят на небольшие группы.