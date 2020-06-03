Выпускной 2020: Киевсовет разрешил проведение выпускных в школах

В столичных школах позволят проводить выпускные балы, если с 10 июня в Киеве полноценно заработают рестораны и кафе.

Условием для проведения таких мероприятий станет соблюдением санитарных ограничений в условиях адаптивного карантина.

Об этом заявил глава медицинской комиссии Киева Олег Гелевей.

— Выпускные можно проводить с соблюдением ограничений, но после 10 июня, когда позволят работу заведений общественного питания. Однако вы должны понимать, что не можете посадить всех за один стол. Вы должны посадить всех за разные столы. Поэтому, конечно, если ресторана есть большой зал и там поместится весь класс, то почему нет? Но еще раз подчеркиваю — с соблюдением карантинных ограничений, — отметил политик.

Чиновник добавил, что во время последнего этапа смягчения карантина в Киеве разрешили открыть детские сады, гостиницы, фитнес-клубы и ТРЦ.

Ослабление карантина

3 июня на заседании правительства министры решили ослабить карантин и позволили восстановить работу авиации, ресторанного бизнеса и учреждений культуры.

С 5 июня заработают кафе и рестораны с возможностью угощать клиентов в помещении заведения.

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Также возобновят работу религиозные учреждения, при условии не более 1 человека на 5 м². Также заработают места отдыха и одзоровлення детей, а люди старше 60 лет уже не обязаны соблюдать самоизоляцию.

Проводить выпускной или нет

Педиатр Евгений Комаровский рекомендует воздержаться от проведение выпускных вечеров, чтобы избежать скопления людей и уберечь выпускников от заражения коронавирусом.

Однако специалист положительно отозвался о проведении выпускного под открытым небом или в ресторанах с террасами, чтобы избежать закрытых помещений.