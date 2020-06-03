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Факты / Украина

Украина выходит на стабилизацию по ситуации с коронавирусом — ВОЗ

Ситуация с коронавирусом в Украине начинает стабилизироваться.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что несмотря на то, что количество больных Covid-19 уменьшилось почти в два раза по сравнению с апрелем, риск остается высоким.

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— В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь, — сказал он.

По его словам, ВОЗ продолжает помогать странам в вопросах ведения больных, лабораторной диагностики, эпидемологии, эпидназора, логистики и поставки материалов.

1 и 2 июня в Украине фиксировалось снижение новых случаев заболевания коронавирусом. 1 июня суточный прирост составил 340 случаев, а 2 июня — 328.

3 июня количество пациентов увеличилось до 483 человек. Всего коронавирус подтвержден у 24 822 человек. Из них 735 пациентов умерли. Вылечиться смогли 10 439 человек.

С 1 июня начался третий этап выхода Украины из карантина. Несмотря на общую тенденцию уменьшения суточного прироста, в разных областях фиксируют вспышки коронавируса. Пока Черновицкая, Львовская, и Ровенская области демонстрируют негативную динамику.

Также не лучшие показатели заболеваемости в Волынской области и в Киеве.

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