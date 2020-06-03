Верховная Рада приняла за основу законопроект №2450 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества.

За проголосовали 247 народных депутатов, против — 42, воздержались — 42.

Согласно этому закону, физическое лицо сможет изменять не только свою фамилию и имя, но и отчество.

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Ранее такие изменения возможны были только, если отец менял свое имя или если сведения о нем, как об отце ребенка, исключали из актовой записи о рождении.

Отныне изменить отчество сможет:

лицо с 16 лет;

лицо с 14 лет только с согласия родителей;

если над 14-летним лицом установлена ​​опека, тогда изменение возможны с его согласия;

если один из родителей будет против изменений, вопрос может решаться органом опеки и попечительства.

Запрет на изменение имени и отчества нарушение Конвенции о защите прав человека.

Заседание Верховной Рады

3 июня Рада запланировала принятие ряда законопроектов.

В частности, в первом чтении уже приняла внесение изменений в закон О доступе к публичной информации, законопроект о внесении изменений относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения и о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения.

Также депутаты будут разбирать ратификацию Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии.