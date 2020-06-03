3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса Covid-19.
Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 24 822 человек. Из них 735 пациентов умерли. Вылечиться смогли 10 439 человек.
Количество больных 3 июня увеличилось в сравнении с предыдущими днями.
За сутки в Украине от коронавируса скончались восемь человек, вылечились — 362.
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Минздрав публикует статистику коронавируса, в которой указано, что 58% больных Covid-19 в Украине — женщины.
Среди пациентов преобладают две возрастные категории — 30-49 лет (35% больных) и 50-69 лет (37% больных).
Всего в Украине проведено 381 552 исследования методом ПЦР и 21 931 — методом ИФА.
С начала пандемии в Украине госпитализированы 7 596 человек, из них 295 детей та 902 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, их них один ребенок и 26 медиков.
Статистика коронавируса в Украине 3 июня по областям:
- Винницкая область — 1 050 случаев (+21);
- Волынская область — 959 случаев (+17);
- Днепропетровская область — 950 случаев (+7);
- Донецкая область — 166 случаев (+2);
- Житомирская область — 780 случаев (+4);
- Закарпатская область — 1236 случаев (+20);
- Запорожская область — 463 случая (+13);
- Ивано-Франковская область — 1 465 случаев (+23);
- Кировоградская область — 523 случая (+7);
- Киев — 3 133 случая; (+62)
- Киевская область — 1 652 случая; (+29)
- Львовская область — 1 830 случаев (+96);
- Луганская область — 49 случаев (+2);
- Николаевская область — 295 случаев (+1);
- Одесская область — 912 случаев (+17);
- Полтавская область — 272 случая (+1);
- Ровенская область — 1 873 случая (+50);
- Сумская область — 174 случая (+1);
- Тернопольская область — 1 200 случаев (+20);
- Харьковская область — 1 131 случай (+26);
- Херсонская область — 179 случаев (+1);
- Хмельницкая область — 469 случаев (+11);
- Черновицкая область — 3 442 случая (+32);
- Черкасская область — 416 случаев (+5);
- Черниговская область — 203 случая (+15).
Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 96.
Также большой прирост пациентов с коронавирусом в Киеве и Ровенской области — 62 и 50 соответственно.
2 июня в Украине были подтверждены 328 случаев заражения новым типом коронавируса. Общее число больных составляло 24 340, а тех, кто умер от осложнений болезни – 727.
Вылечились от Covid-19 10 078 пациентов.
Больше всего новых случаев 2 июня было зафиксировано в Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях.