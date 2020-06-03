3 июня в Украине зафиксировали 483 новых случая коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 24 822 человек. Из них 735 пациентов умерли. Вылечиться смогли 10 439 человек.

Количество больных 3 июня увеличилось в сравнении с предыдущими днями.

За сутки в Украине от коронавируса скончались восемь человек, вылечились — 362.

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Минздрав публикует статистику коронавируса, в которой указано, что 58% больных Covid-19 в Украине — женщины.

Среди пациентов преобладают две возрастные категории — 30-49 лет (35% больных) и 50-69 лет (37% больных).

Всего в Украине проведено 381 552 исследования методом ПЦР и 21 931 — методом ИФА.

С начала пандемии в Украине госпитализированы 7 596 человек, из них 295 детей та 902 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, их них один ребенок и 26 медиков.

Статистика коронавируса в Украине 3 июня по областям:

Винницкая область — 1 050 случаев (+21);

Волынская область — 959 случаев (+17);

Днепропетровская область — 950 случаев (+7);

Донецкая область — 166 случаев (+2);

Житомирская область — 780 случаев (+4);

Закарпатская область — 1236 случаев (+20);

Запорожская область — 463 случая (+13);

Ивано-Франковская область — 1 465 случаев (+23);

Кировоградская область — 523 случая (+7);

Киев — 3 133 случая; (+62)

Киевская область — 1 652 случая; (+29)

Львовская область — 1 830 случаев (+96);

Луганская область — 49 случаев (+2);

Николаевская область — 295 случаев (+1);

Одесская область — 912 случаев (+17);

Полтавская область — 272 случая (+1);

Ровенская область — 1 873 случая (+50);

Сумская область — 174 случая (+1);

Тернопольская область — 1 200 случаев (+20);

Харьковская область — 1 131 случай (+26);

Херсонская область — 179 случаев (+1);

Хмельницкая область — 469 случаев (+11);

Черновицкая область — 3 442 случая (+32);

Черкасская область — 416 случаев (+5);

Черниговская область — 203 случая (+15).

Больше всего новых случаев зафиксировано во Львовской области — 96.

Также большой прирост пациентов с коронавирусом в Киеве и Ровенской области — 62 и 50 соответственно.

2 июня в Украине были подтверждены 328 случаев заражения новым типом коронавируса. Общее число больных составляло 24 340, а тех, кто умер от осложнений болезни – 727.

Вылечились от Covid-19 10 078 пациентов.

Больше всего новых случаев 2 июня было зафиксировано в Ровенской, Черновицкой и Житомирской областях.