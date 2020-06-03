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Факты / Украина / Политика

Верховна Рада: онлайн-трансляция заседания 3 июня

Заседание Верховной Рады 3 июня начнется около 10.30. На повестке дня у депутатов есть ряд важных законопроектов.

Так, парламентарии рассмотрят вопрос избрания председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады.

В первом чтении депутаты будут голосовать за усиление ответственности для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

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Также рассмотрят вопрос повышенной стипендии для детей-сирот.

Кроме этого депутаты будут разбирать ратификацию Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии.

После 16.00 начинается работа в комитетах Верховной Рады.

Верховная Рада начала работу со 2 июня, поскольку новых случаев коронавируса не обнаружено. На вчерашнем заседании, среди прочего, приняли внесении изменений в Таможенный кодекс Украины.

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