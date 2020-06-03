С 5 июня Кабмин смягчил карантин в Украине. Но несмотря на это, украинцам стоит быть осторожными и соблюдать правила гигиены и противоэпидемические меры, особенно в людных местах. Это касается и посещения кладбищ в поминальные дни в июне 2020 — с 6 по 8 число.

Из-за скопления людей в поминальные дни на кладбище увеличивается риск заразиться коронавирусом, говорит консультант по управлению изменениями Вадим Аристов. По его словам, в эти дни следует придерживаться следующих правил:

не подходить близко к людям без маски или респиратора;

мыть руки;

не трогать руками лицо.

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Инфекционист отмечает, что уменьшение количества новых больных и положительная статистка с выздоровлением не означают, что вирус отступил. Риск заразиться есть.

— Пока у нас как у нации нет коллективного иммунитета. То есть пока 70% граждан не переболели, у нас есть риск второй волны и второго пика первой волны, — говорит Вадим Аристов.

По его словам, не только в поминальные дни, но и в дальнейшем украинцам придется жить с новыми привычками.

— Нам нужно около года придерживаться новых привычек безопасности, — подводит итог инфекционист.

Из-за эпидемии коронавируса в Украине и введения карантинных мер украинцы не смогли посетить кладбища в поминальные дни 2020 в апреле.

Хотя, несмотря на запреты, некоторые граждане все же нарушали правила.

Без запретов украинцы смогут посетить кладбища во время праздничных выходных на Троицу.