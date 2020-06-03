До 10 июня может состояться заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на заседании совета МВФ может быть принято решение о получении транша примерно $5 млрд.

Также Шмыгаль подчеркнул, что ожидается реформа таможни и налоговой, улучшение управления государственными предприятиями, а также независимость АМКУ.

Работа над программой социальной поддержки людей также будет усиленной.

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Stand-by – программа, благодаря которой страны-члены МВФ могут получать помощь. Кредит обычно выдается на срок до двух лет.

Однако также есть и риски. В случае если финучреждение будет недовольно выполнением условий страны, которая получила кредит, дальнейшее сотрудничество может быть прекращено.

Такие кредиты начали выдавать с 1982 года. Каждая страна по-своему решает, как использовать деньги. Обычно страна использует их частично или полностью, в зависимости от потребностей.

Украина вместе с МВФ согласовали новую программу сотрудничества, которая рассчитана на 18 месяцев и составляет $5 млрд.