Депутаты создают угрозу осквернения честной конкуренции на рынке грузовых автоперевозок — Поперешнюк

Инициатива народных депутатов, которые решили латать дорожные ямы за счет иностранных, а затем и отечественных грузоперевозчиков, может иметь катастрофические последствия.

Об этом в своей авторской колонке на портале НВ Бизнес пишет совладелец компании Новая Почта Владимир Поперешнюк, комментируя вероятные последствия принятия парламентом законопроектов №№ 3544 и 3545 о внесении изменений в некоторые законодательные акты и Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования.

Если законопроекты будут проголосованы, с 1 января 2021 года иностранные перевозчики будут платить за движение транспортных средств, имеющих максимальную разрешенную общую массу 12 т и более, по автомобильным дорогам общего пользования. А с 1 января 2024 автодороги станут платными и для украинских компаний-перевозчиков. Размер платы будет колебаться от 1 до 3 грн за км. Рассматривался также альтернативный вариант абонентской платы (день, неделя, месяц).

По мнению Владимира Поперешнюка, ни к чему хорошему эти законопроекты не приведут. Скорее, Украина нарвется на жесткие ответные меры со стороны ЕС за дискриминацию перевозчиков по принципу территориальной регистрации, что прямо запрещено как украинским законодательством, так и соответствующей Директивой Евросоюза 99/62/ЕС, массовый передел внутреннего рынка грузоперевозок с участием криминальной среды, резкое повышение цен на все товары и услуги и, соответственно, массовые социальные протесты по всей стране.

— В цивилизованных экономиках мира размеры платы за пользование автодорогами определяют в том числе и качеством дорог, количеством полос, скоростным режимом, безопасностью для людей и тому подобное. Сколько в Украине многополосных автобанов? Вопрос риторический. Вполне понятно, что иностранные перевозчики, которые тратят в Украине средства на горючее, питание, проживание водителей и т. д., больше не захотят иметь дело с нашим государством из-за непрозрачного механизма уплаты и плохого качества дорог. Конечно, они будут выбирать более понятные, экономически целесообразные, безопасные и качественные объездные пути, а Украина постепенно будет терять остатки объема транзитных перевозок, — прогнозирует автор.

Владимир Поперешнюк акцентирует внимание на полное отсутствие экономической обоснованности законопроектов.

— Экономические выгоды, на которые рассчитывают авторы законопроектов, крайне сомнительны. Скорее всего, оптимистичные ожидания не оправдаются, а наоборот — эти действия приведут к существенным потерям государственного и местного бюджетов. Сопроводительные документы к законопроектам не содержат ни понятных расчетов по суммам поступлений, ни официальной статистики по количеству иностранных перевозчиков и грузовиков, осуществляющих транзитные перевозки по территории Украины. Однако, если иностранные транзитеры прекратят транспортировать грузы по нашей стране, потери будут измеряться десятками миллионов гривен. Следовательно, ремонтировать и строить автодороги, что планируется делать за счет пока иностранных перевозчиков, не за что, — полагает совладелец Новой почты.

Владимир Поперешнюк резюмирует, что решение проблемы ремонта и строительства украинских дорог лежит отнюдь не в плоскости непродуманных поборов с бизнеса, а в предоставлении бизнесу выгодных стимулов, которым может стать право частной собственности либо долгосрочной концессии на автодороги.

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— Если государство не будет препятствовать бизнесу, он найдет средства на строительство современных европейских дорог и будет нести ответственность за безопасность. При этом главное, что размер платы за пользование автодорогами будет регулировать рыночный спрос и заинтересованность всех игроков рынка — от производителей до конечных потребителей. Иначе преодолеть основной стереотип о плохих дорогах Украины, связанный с советским прошлым, к сожалению, удастся очень не скоро, — резюмирует автор колонки.