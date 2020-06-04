Минздрав разрешил детям до 12 лет посещать бассейны.

Соответствующие изменения были внесены в постановление по организации противоэпидемиологических мер в учреждениях физической культуры и спорта.

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На брифинге об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Уже внесены соответствующие изменения, после обращения моего коллеги — министра спорта. Поэтому дети до 12 лет могут начинать заниматься спортом в бассейнах, — рассказал глава Минздрава.

Ослабление карантина в Украине

Кабмин принял решение об очередном ослаблении карантина в Украине с 5 июня.

Согласно опубликованному документу, рестораны и кафе смогут открыть свои залы для посетителей и полноценно работать, в церквях сможет находиться больше верующих, а самоизоляция для людей за 60 отменяется.

Также восстанавливаются внутренние пассажирские авиационные перевозки.